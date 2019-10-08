HABER

Frig Vadisi’nin ortasında gönüllü kuaförler iş başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gönüllü berber ve kuaförler tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri tıraş edildi.Tarihi Frig Vadisi’nin ortasında yer alan Ayazini köyü İlkokulu ve Ortakolunda gerçekleştirilen sosyal proje kapsamında, Gönül Köprüsü Derneği, Merhamet Teşkilatı, Ankara Artistik Kuaförler Derneği, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası ile Ankara Berberler Odası işbirliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Frig Vadisi’nin ortasında gönüllü kuaförler iş başında

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gönüllü berber ve kuaförler tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri tıraş edildi.
Tarihi Frig Vadisi’nin ortasında yer alan Ayazini köyü İlkokulu ve Ortakolunda gerçekleştirilen sosyal proje kapsamında, Gönül Köprüsü Derneği, Merhamet Teşkilatı, Ankara Artistik Kuaförler Derneği, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası ile Ankara Berberler Odası işbirliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ebru ve hüsnühat ustası Ömer Faruk Barış tarafından öğrencilere ebru dersi verildi ve ebru yaptırıldı. Hemşireler tarafından öğrencilere hijyen eğitimi, etkili iletişim uzmanı Eren Gökyer tarafından öğrencilere iletişim semineri verildi. Ankara ve Afyonkarahisar’dan gelen baş ve bayan kuaförler saçını kestirmek isteyen öğrencilerin saçlarını kesti. Öğrenciler aynı zamanda palyaçolar tarafından çeşitli etkinliklerle eğlendirildi. Öğrencilere yardım kuruluşlarının gönüllüleri tarafından yapılan pasta, kek ve içecekler dağıtıldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, ihtiyacı olan öğrencilere kıyafet dağıtıldı.
Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ise güzel bir sosyal sorumluluk projesine katılmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, “Çocuklarımızı mutlu etmek birinci görevimiz. Burada paydaş STK ve odalarımız ile birlikte çocukların yüzünü güldürdük. Çocuklarımızın saçlarını yaptık. Hem kız hem de erkek çocuklarımızın saçlarına bakım yaptık. Onlara güzel hediyeler getirdik, onları onure edeceğiz. Buraya 15 kişilik kuaför ekibimiz ile geldik” dedi.
Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan da etkinliğe 15 kuaför ile destek verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Frig Vadisi’nin ortasında gönüllü kuaförler iş başında

Frig Vadisi’nin ortasında gönüllü kuaförler iş başında

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Seyahat endüstrisinin liderleri İstanbul’da buluştuSeyahat endüstrisinin liderleri İstanbul’da buluştu
Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyorSuriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

'Yenikapı'da şov yaptınız' diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.