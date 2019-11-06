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Frigya, Avrupalı turistlerin gözdesi olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

Antalya’ya deniz ve kültür Turizmi için gelen Avrupalı turistler Afyonkarahisar’da bulunan Frigya vadilerine düzenlenen gezi turlarına büyük ilgi gösteriyor.

Antalya’ya deniz ve kültür Turizmi için gelen Avrupalı turistler Afyonkarahisar’da bulunan Frigya vadilerine düzenlenen gezi turlarına büyük ilgi gösteriyor. Vadi, önceki gün Norveç, İsveç, Almanya, Belçika ve Hollanda’dan gelen yaklaşık 50 kişilik turist kafilesini ağırladı.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Antalya’ya gelen turistlerin yeni gözdesi büyük bir bölümü Afyonkarahisar’da bulunan Frigya vadileri olmaya başladı. Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara sınırları arasında kalan Frigya vadileri, deniz ve kültür turizminin birbirine entegre olduğu bir bölge olmaya başladı. Özellikle Antalya’ya deniz ve kültür turizmi için gelen Avrupalı turistler Frigya vadilerine düzenlenen gezi turlarına büyük ilgi gösteriyor. Vadi, Norveç, İsveç, Almanya, Belçika ve Hollanda’dan gelen yaklaşık 50 kişilik turist kafilesini ağırladı.
3 yıldır bölgeye turist getirdiği söyleyen Halil Tokgöz, “Buraya ilk kez geldiğimde hayretler içinde kaldım. 3 yıldır 7’inci kez buraya geliyorum. Buraya getirdiğim turistler Kapadokya’dan çok daha güzel buralar, çok etkilendik dediler” dedi
FRİGYA BENİ HAYRETLER İÇİNDE BIRAKTI
Antalya’da seyahat acentesi sahibi ve aynı zamanda rehber olarak çalışan Halil Tokgöz, vadiye ilk geldiğinde çok şaşırdığını buraların mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Tokgöz, “Frigya’ya ilk kez geldiğimde hayretler içerisinde kaldım. Böyle bir yer neden turizmde yer yok demiştim. İlk organizasyonu düzenledik. O organizasyona katılanların birçoğu Kapadokya’yı görmüş insanlardı. İnanın hepsi "Kapadokya’dan çok daha güzel buralar, çok etkilendik" dediler. Biz de bu doğrultuda gezi programlarına devam ettik” dedi.
7’İNCİ KEZ TUR DÜZENLİYORUM İLGİ BÜYÜK
Vadiye 3 yılda 7’inci kez tur organizasyonu düzenlediğini söyleyen Tokgöz şöyle devam etti;
“Şu anda 7’inci kez buraya gezi düzenledik. 3 yıldır buraya geliyoruz. Bundan sonrada durmayacağız. Şu anda Norveç, İsveç, Almanya, Belçika, Hollanda’dan gelen turistler burada. Biz Avdalaz Kalesinden başladık. Ayazini Köyü’nde devam ediyoruz. Peri bacalarını gördük. Kiliseyi göreceğiz. Kaya mezarlarını göreceğiz. Emin olun şu anda hepsi çok etkilendi. Akşam hepsi boynuma sarılacak. Gerçekten çok güzel bir yer. Turizmde yer alması gereken bir yer.”
GÜNDÜZ FRİGYA, AKŞAM TERMAL
Tokgöz, talebe göre Frigya turlarını 2 veya 3 günlük termal konaklamalı olarak gerçekleştirdiklerini, gündüz doğa, tarih gibi eşsiz mekânları gören turistlerin akşam termal otellerde dinlendiklerini ifade etti.
Hollanda’dan gelen turist Hany Shenerder ise, "Burası çok güzel. Türkiye’nin geneli çok güzel. 23 yıldır Türkiye’ye geliyorum, fakat burası beni çok etkiledi. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Türk insanı çok insancıl. Buraya gelmelisiniz” diye konuştu.

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