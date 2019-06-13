Frigya'da hedef 100 bin yabancı turist

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Kütahya arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nde, bu yıl 100 bin yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.
Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş yoluna sahip, 506 kilometrelik parkuru ve tarihi mirasıyla Frigya, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki çok sayıda tur şirketinin ilgi odağı haline geldi.
Vadinin İhsaniye ilçesindeki bölümüne yapılan yatırımların ardından tur acenteleri, Frigya'daki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'ndeki aktiviteler için yabancı turistleri getirmeye başladı.
Antalya'dan bir tur şirketiyle Frigya'ya gelen Belçika, Hollanda, İrlanda, Norveç ve Macaristanlı turistler, vadideki manzaranın keyfini çıkardı.
- "Özellikle Avrupa ve Asya ülkeleri Frigya'ya ilgi gösteriyor"
İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 günlük eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Frig Vadisi'nde önemli başarılara imza atıldığını söyledi.
Çalışmalarla Frigya'nın "açık hava müzesi" olarak değerlendirilmesinin amaçlandığını anlatan Taş, şöyle konuştu:
"Afyonkarahisar Valiliği ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin destekleriyle, vadinin İhsaniye'deki bölümünde önemli yatırımlar yapıldı. Son iki yıldır bölgemizde yoğun şekilde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinden Frigya'ya ilgi gösteriliyor. Yabancı turistler hem tarih ve doğanın keyfini çıkarıyor hem de yapılan yatırımlarla çeşitli sportif aktivitelere katılıyor."
Frigya'nın artık uluslararası bir turizm merkezi haline dönüşmeye başladığını vurgulayan Taş, "Amacımız, tarihi mirasımızı önemli bir noktaya getirmek. Frigya'nın da Kapadokya gibi bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Geçen yıl vadiye 50 bin civarında yabancı turist geldi. Bu yıl 100 bin yabancı turistin gelmesini hedefliyoruz." dedi.
- "Yabancı turistlere yönelik turlar düzenleniyor"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Frigya'nın Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu ve çekim merkezi olduğunu vurguladı.
Bu yıl yabancı turist sayısında önemli artış beklediklerine değinen Tanır, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızdan bu yıl Frig Vadisi'ne 1 milyon 500 bin lira kaynak aktarıldı. Geçen yıl da 4,5 milyon liralık yatırım yapılmıştı. Frigya için yapılan medya ve tanıtım faaliyetleri yerli ve yabancı turist sayısını büyük ölçüde artırıyor. Bunun dışında ülkemizin büyük turizm kentlerinden de yabancı turistlere yönelik turlar düzenleniyor."
- "Kaya oymaları ve peribacaları harika"
Hollandalı turistlerden Henry Hanscom ise Frigya'nın Anadolu'nun keşfedilmemiş bir turizm cenneti olduğunu dile getirerek, "Frigya gerçekten çok güzel. Buraya 'İkinci Kapadokya' diyorlar. Çok değerli ve etkileyici bir yer. Kaya oymaları ve peribacaları harika. Frigya'yı iki gün boyunca gezeceğiz ama bu süre yetmeyecek gibi. Tekrar gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.
Norveçli Katherina Jakupsen de Frig Vadisi'nde harika bir tarih ve doğa güzelliğinin olduğunu, İhsaniye'ye yerleşmeyi bile düşündüğünü söyledi.