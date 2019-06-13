Frigya'da hedef 100 bin yabancı turist

Vadinin İhsaniye ilçesindeki bölümüne yapılan yatırımların ardından tur acenteleri, Frigya'daki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'ndeki aktiviteler için yabancı turistleri getirmeye başladı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş yoluna sahip, 506 kilometrelik parkuru ve tarihi mirasıyla Frigya, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki çok sayıda tur şirketinin ilgi odağı haline geldi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Kütahya arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nde, bu yıl 100 bin yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

"Afyonkarahisar Valiliği ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin destekleriyle, vadinin İhsaniye'deki bölümünde önemli yatırımlar yapıldı. Son iki yıldır bölgemizde yoğun şekilde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinden Frigya'ya ilgi gösteriliyor. Yabancı turistler hem tarih ve doğanın keyfini çıkarıyor hem de yapılan yatırımlarla çeşitli sportif aktivitelere katılıyor."

Frigya'nın artık uluslararası bir turizm merkezi haline dönüşmeye başladığını vurgulayan Taş, "Amacımız, tarihi mirasımızı önemli bir noktaya getirmek. Frigya'nın da Kapadokya gibi bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Geçen yıl vadiye 50 bin civarında yabancı turist geldi. Bu yıl 100 bin yabancı turistin gelmesini hedefliyoruz." dedi.

- "Yabancı turistlere yönelik turlar düzenleniyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Frigya'nın Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu ve çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Bu yıl yabancı turist sayısında önemli artış beklediklerine değinen Tanır, şunları kaydetti: