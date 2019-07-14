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Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:40 | Son Güncelleme

İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşları kapsamında ilk balon havalandı - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: - "Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak" - Firma yetkilisi Halis Aydoğan: - "Sıcak hava balonu uçuşuna Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah, ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşları kapsamında ilk balon havalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.

Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de sıcak hava balonuyla ilgili bir deneme uçuşu yapıldı. Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak."

Tutulmaz, Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini vurguladı.

Yatırımcıların gelecek süreçte Afyonkarahisar'da olmak için büyük caba sarf edeceğini söyleyen Tutulmaz, "Sıcak hava balonuyla güzel bir gün geçirdik. Hiçbir sıkıntı ve olumsuzluk yaşamadık. Kalkışımızla inişimiz arasında tereddüt, korku ve ümitsizlik olmadı. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim."

Vali Tutulmaz'ın, sıcak hava balonu havalanmadan sarf ettiği "Bir sıkıntı olursa, 'Afyonkarahisar için kendini feda etti' dersiniz" sözleri gülümsetti.

- "Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız"

Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak."

Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz emre gölü Frig Vadsi Sıcak hava balonu

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