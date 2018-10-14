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Fritözde unutulan yağ yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

ANTALYA’da bir restoranda fritözde unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Fritözde unutulan yağ yangın çıkardı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA’da bir restoranda fritözde unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 18.30’da Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kızartma yapmak için fritöze koyulan ve unutulan yağ bir süre sonra yanmaya başladı. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü. Paniğe kapılan çalışanlar ve restoranda bulunan müşteriler hemen tahliye edildi. Çalışanlar işyerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
İşyerinde bulunan çalışan ve müşteriler yoğun dumandan etkilendi. Restoranda maddi hasar meydana geldi.

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Fritözde unutulan yağ yangın çıkardı

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