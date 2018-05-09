'Frodo' 'tamam' dedi Twitter yıkıldı

“Tamam”ın Twitter'da dünya listesine girmesi, bazı yabancı isimlerin de ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar "Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak atılan "TAMAM" tweetleri dünyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Frodo karakteriyle tüm dünyanın tanıdığı Elijah Wood da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı paylaşanlar arasında yer aldı.





