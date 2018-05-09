MAGAZİN

'Frodo' 'tamam' dedi Twitter yıkıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

“Tamam”ın Twitter'da dünya listesine girmesi, bazı yabancı isimlerin de ilgisini çekti...

'Frodo' 'tamam' dedi Twitter yıkıldı

“Tamam”ın Twitter'da dünya listesine girmesi, bazı yabancı isimlerin de ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar "Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak atılan "TAMAM" tweetleri dünyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Frodo karakteriyle tüm dünyanın tanıdığı Elijah Wood da Twitter üzerinden “Tamam” mesajı paylaşanlar arasında yer aldı.

wood(1)

Dünyanın gündemi 'TAMAM' Dünyanın gündemi 'TAMAM'
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tamam twitter Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.