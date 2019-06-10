HABER

Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor

10.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yılından başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi.

Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti.Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında durumun düzeldiğini söyledi. Alman Die Welt gazetesine mülakat veren Leggeri, bu yılın başından beri AB genelinde sınırlardan düzensiz giriş yapanların sayısının 30 bin olarak kaydedildiğini belirtti. AB'ye düzensiz göçün daha çok Avrupa'nın güneydoğusunda, Yunanistan'da gözlemlendiğine dikkat çekti. Leggeri, "İnsanlar bu ülkeye ya Türkiye'den kara sınırı üzerinden ya da deniz yoluyla geliyor” dedi. Leggeri, "Ege Denizi'nin yine bir güzergâh olduğunu” da sözlerine ekledi.

Afganistan'dan gelenlerin en kalabalık düzensiz göçmen grubunu oluşturduğuna işaret eden Leggeri, "Giriş yapanların yaklaşık yarısı birkaç yıl İran veya Türkiye'de yaşıyor. Orada çalışıyor, örneğin orada artık kalma hakları olmayınca da tekrar göç ediyorlar” şeklinde konuştu. Frontex müdürü, "Hayatın daha değerli hâle getirilmesi için” göçmenlerin geldiği ülkelerle işbirliğinin artırılması yönünde AB'ye çağrıda bulundu. Leggeri, siyasetin sınır koruma odaklanmaması gerektiğini vurguladı.

AB'nin sınırları koruması için yaklaşık 5 bin memur görevlendirdiğini belirten Leggeri, "AB devletlerinin kağıt üzerinde toplam 115 bin sınır koruma memuru görevlendirdiğini tespit ettik. Ama bu doğru değil” dedi. Leggeri, neden bu kadar az görevli olduğunu belirleyebilmek için AB ülkeleri ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

KNA,epd/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteciİsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci
Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdiTürkiye İzlanda’ya protesto notası verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

Bir ülke karıştı! Yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.