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Frontex soruşturması derinleştirilecek

22.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Frontex soruşturması derinleştirilecek

Frontex hakkında, Yunanistan'ın geri itme vakalarından bazılarına müdahale etmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirilecek.

Frontex çalışma grubunun raporuna göre beş vaka yeterince soruşturulmadı.Avrupa Sınır Koruma Ajansı (Frontex), içinde oluşturulan çalışma grubu raporuna göre Ajans hakkında Avrupa'ya deniz yoluyla gelen sığınmacıların karaya ayak basmadan geri gönderilmelerinde (Pushback) yasal prosedürlerin ihlâl edildiği beş olay yeterince aydınlatılamadı.

Frontex Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun Ajansın olayların üçü hakkında çalışma grubuna zamanında bilgi vermediği için “çok endişeli” olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu adına soruşturmayı yürüten çalışma grubu, Yunan sınır güvenliğinin dâhil olduğundan yola çıkılan 13 geri itme vakasından sekizi hakkındaki dosyasını tamamladı. Buna göre temel hakların ihlâl edildiğine dair bir olguya rastlanılmadı. Ancak beş vaka hakkında soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildi.

Frontex Yönetim Kurulu, Ajans Başkanı Fabrice Leggeri'nin eksik bilgileri çalışma grubuna “Acilen” sunmasını istedi. Çalışma grubunun nihai raporunu 26 Şubat'a kadar açıklaması bekleniyor.

AB Komusyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Perşembe günü Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, tavsiyelerin uygulanmasının ve açıklığa kavuşturulmamış soruların derhal cevaplanmasının Frontex'in çıkarına olacağını söyledi. Johansson, AB Komisyonu tarafından talep edilen sürecin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Ekim ayında, Alman yayın kuruluşları Spiegel dergisi ve ARD kanalının da aralarında bulunduğu bazı haber kaynakları Yunan sınır güvenliğinin şişme bot ile karaya ulaşmaya çalışan sığınmacıları Türkiye'ye “geri ittiği” yönünde haberlere yer vermişti. Olaya ilişkin video görüntüleri de yayınlanmıştı. Bunun üzerine Yunanistan'a uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tür faaliyetlerinden dolayı tepkiler gelmişti. Haberlerde yer verilen iddiâlara göre Frontex yetkilileri, Nisan ayından beri bu tür geri itme faaliyetleri yapılırken olay yerinin yakınında bulunuyordu. Leggeri Aralık ayında Avrupa Parlamentosu İçişleri Komitesi'nde bu iddiaları yalanlayarak, Frontex personelinin veya Frontex yetkililerinin olaylarda doğrudan veya dolaylı olarak aktif şekilde yer aldığına dair hiçbir kanıt bulunamadığını söyledi.

dpa/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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