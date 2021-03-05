Frontex soruşturmasından kesin sonuç çıkmadı

Almanya'dan da üç temsilci bulunan çalışma grubu raporunda Frontex'te "raporlama ve izleme sistemini iyileştirme ihtiyacı" olduğu belirtilerek, Frontex gözlem uçağı ya da botlarının bu tür olayları kayıt altına almak, mümkünse videoya çekmek için görev alması gerektiği vurgulandı.

Çalışma grubu raporunda, Frontex'in operasyonlarını denizde "zor koşullarda" gerçekleştirdiğini belirterek, her birinde sığınmacıların, insan kaçakçılarının ve Türk Sahil Güvenliğinin farklı davrandığının da göz önüne alınması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı (Frontex) hakkındaki Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sığınmacıları Türkiye'ye geri itmesine müdahale etmediği iddiaları ile ilgili soruşturma raporu tamamlandı. Kuruluş bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun Frontex yönetimine sunduğu raporda, Frontex hakkında Avrupa'ya deniz yoluyla gelen sığınmacıların karaya ayak basmadan geri gönderilmelerine (Pushback) dair "beş olaydaki koşulları açıklığa kavuşturmak yeterince mümkün olmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, iddialar nedeniyle haftalardır baskı altında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan parlamenterler Leggeri'nin istifa etmesini talep etti.

Leggeri ise Parlamento Kontrol Komitesi'nin Perşembe günü yaptığı toplantıda, sığınmacıların karaya ayak basmadan geri gönderildiklerine dair kanıt olmadığını söyledi.

Raporda, tavsiye edilen iyileştirmeleri derhal hayata geçireceklerini kaydeden Leggeri, bu tür olaylarla ilgili olarak yeni bir prosedür üzerinde çalıştıklarını söyledi. Buna göre gelecekteki olaylarda Frontex'teki temel haklar sorumlusu da olaylara sistematik olarak dahil olacak.

Frontex'e eleştiri

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da parlamento üyelerinin soruşturmanın bu kadar uzun sürmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Johansson bu durumun Ajans'ın "itibarı için iyi olmadığını" kaydetti. Raporun Frontex'te "yeni bir kültür" çağrısı yaptığına dikkat çeken Johansson, hedefin "olası suistimal konusunda farkındalık yaratmak" olduğunu belirtti.