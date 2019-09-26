Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi

Amerikan PBS televizyon kanalında yayınlanan Frontline programı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın programın yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yaptığını iddia etti. Prensin açıklamaları 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Söz konusu söyleşinin ise Aralık 2018'de, Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında yapıldığı savunuldu.

Tanıtım fragmanında, Suudi Prens'in yaptığı açıklamalar Bin Selman'ın görüntüsü ve sesi kullanılmadan yazılı olarak yer aldı.

Söz konusu fragmanda, Smith, "Kaşıkçı cinayetindeki rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Bana, 'Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum' cevabını verdi" ifadesini kullandı.

Smith, "Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" diyerek yanıtladığını belirtti.

Smith, Bin Selman'ın "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşleri takip eden görevliler, bakanlar var ve bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" yanıtını verdiğini ifade etti.