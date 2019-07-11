İSTANBUL (AA) - Aytemiz'e, Frost&Sullivan piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından "Türkiye Akaryakıt Sektörü Müşteri Değeri Liderliği Ödülü" verildi.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sektördeki yenilikçi hizmetleri ve yaratıcı marka anlayışı ile geliştirdiği projelerinden biri olan Motorcu Dostu İstasyon projesi ile merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından "2018 Müşteri Değeri Liderliği" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek, Aytemiz olarak motosikletler dahil her türlü taşıt kullanıcısına yüksek kalitede hizmet vermeyi hedefleyen bir yaklaşıma sahip olduklarını, tüketicilerine sürekli ve sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar sunduklarını belirtti.

Tüketici taleplerinin her geçen gün değiştiği dünyada artık sadece yakıt satan bir firma olmanın ötesinde büyük bir perakende markası olarak konumlanmaya çalıştıklarını aktaran Gökçek, şu değerlendirmelerde bulundu: