Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

1907 Fenerbahçe’nin başarılı orta koridor oyuncusu Frozen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını ve Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi takımları dahil tüm ekiplerden gelebilecek teklifleri değerlendireceğini duyurdu.

Frozen açıklamasına “Şu andan itibaren 1907 Fenerbahçe ile olan sözleşmem sona erdi. Fenerbahçe’de çok güzel ve beni oldukça gururlandıran zamanlar geçirdim” derken, taraftarlardan gördüğü sevginin oldukça güzel olduğunu belirtti. Frozen ayrıca “Ali Koç, Sina Afra, Emre Aksoy, Anıl Şaşma, Pades, Thaldrin, Padden, Zergsting, Waena, Only35, Japone’a ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!” ifadelerini kullandı.



