FSH hormonu nedir? FSH hormonu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hem kadınlarda hem erkeklerde çok önemli görevleri bulunan FSH’nin, vücutta salgılanan miktarı çok önemlidir. Azlığında ya da çokluğunda çeşitli hastalıklara ve sorunlara sebep olan FSH’nin takibi yapılması gerekmektedir. FSH hormonu nedir? FSH hormonu kaç olmalıdır? gibi sık sık merak edilen soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım. FSH hormonu nedir? FSH, Folikül Stimüle Hormon’un kısaltmasıdır. FSH kadınlarda, yumurtanın etrafını saran folikülleri uyarıcı özelliği olan bir hormondur. Foliküllerin uyarılması ile kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen ve kadını hamilelik dönemine hazırlayan progesteron salgılanmaya başlar. Bu salgılanma ile kadınların adet dönemi düzenlenir. FSH hormonunun miktarına göre östrojen salgısı yapılır. Sağlıklı bir kadında östrojen miktarı daha fazla olur ve kadınsı özelliklerin baskınlığı söz konusu olur. FSH hormonunun görevi, erkeklerde ise sperm üretimi için gerekli olan ortamı oluşturmaktır. FSH beynin hipotalamus bölgesindeki hipofiz bezinden salgılanmakta olup buradan insan vücuduna dağıtılmak üzere kana verilir.

Kanda FSH değerine neden bakılmaktadır? FSH hormonunun düşüklüğü durumunda, üreme organlarının gelişmesi ve yumurta - sperm üretimi gerçekleşmez. Bu da hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlık oluşumuna sebep olur. Erkeklerde ya da kadınlarda kısırlığın var olup olmadığını anlayabilmek amacıyla FSH değerine bakılmaktadır. Kadınlarda FSH hormonu erken yaşlarda düşük olarak seyrederken, ileri yaşlarda ise yükselir. Bu yükselmenin sebebi ise ileri yaşlarda yumurta sayısının azalması olduğu söylenebilir. Kadınlarda ve erkeklerde FSH değeri farklı olabilir. Genellikle kadınlarda, erkeklere göre FSH hormonu değeri daha fazla çıkmaktadır. Bunun sebebi kadınların tüm kadınsal özelliklerinin FSH hormonu aracılığıyla sağlanmasıdır. FSH hormonu düzeyi ne kadar olmalıdır? Sağlıklı bir kadında yaş aralıklarına göre FSH hormonu düzeyi şu şekildedir: 0 - 7 yaş arası sağlıklı kız çocuklarında FSH miktarı 6,7 mlU/ml’den daha az olmaktadır.

8 yaşından ergenlik dönemine ve sonra da adet döngüsüne bağlı olarak FSH hormonu düzeyi şöyledir:

Rahim içi zarının kalınlaştığı dönemde FSH değeri, 3.1 mlU/ml ile 7.9 mlU/ml arasındadır.

Yumurtanın spermle karşılaşabileceği şekilde serbest olarak bırakıldığı dönemde FSH değeri, 2.3 mlU/ml ile 18,5 mlU/ml arasındadır.

Herhangi bir sperm ile karşılaşmayan yumurtada adet kanaması başlar. Bu evrede FSH değeri 1,4 mlU/ml ile 5,5 mlU/ml arasındadır.

Yaşlanmanın doğal bir süreci olan menopoz döneminde yumurtalar azaldığından FSH’da seyiyesi de ona bağlı olarak artmaktadır. Menopoz döneminde FSH değeri 30,6 mlU/ml ile 106,3 mlU/ml arasındadır.

Bu ölçülen değerlerin alt ve üst sınırları bugüne kadar ölçülmüş sağlıklı bireylerin alt ve üst sınırıdır. Sağlıklı erkeklerde FSH hormonu düzeyi ise şu şekildedir: 0 ile 7 yaş arasındaki erkek çocuklarında FSH hormonu değeri 6,7 mlU/ml’den daha azdır.

8 yaş ve sonrası erkeklerde ise FSH hormonu değeri 1,3 mlU/ml ile 19,3 mlU/ml arasındadır. FSH hormonu düşüklüğü ne anlama gelmektedir? FSH hormonunun düşüklüğü erkeklerde ve kadınlarda ayrı ayrı incelenmelidir.

Kadınlarda FSH hormonunun düşüklüğü, yumurtalıklardaki gelişimin az olduğunu işaret eder. Erkeklerde FSH hormonu düşüklüğü ise sperm sayısında azlık, kısırlık ve geç ergenliğe işarettir.

Bunun yanı sıra tümör, menenjit ve AIDS gibi hastalıklar da FSH düşüklüğüne yol açmaktadır.

FSH hormonu yüksekliği ne anlama gelmektedir? FSH hormonu yüksekliği kişinin yaşına göre farklı şekillerde yorumlanır. Ergenlik dönemindeki kız ve erkeklerde, üreme hücrelerindeki bir sorunu işaret edebilmektedir. Menopoz dönemindeki ve PKOS hastalığı bulunan kadınlarda da FSH seviyesi yükselmektedir. Genel olarak FSH düzeyini artıran rahatsızlıklar şunlardır: Siroz

AIDS

Böbrek yetmezliği

Testis torsiyonu

Testis iltihabı

Alkolizm FSH hormonu yüksekliği ya da düşüklüğü hangi belirtilerle anlaşılır? FSH hormonu düşüklüğü kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı belirtiler göstermektedir. Kadınlarda FSH hormonu düşüklüğünde yaygın olarak şu belirtiler gözlemlenir: Yumurtalıkların normalden daha az çalışması

Yumurtalıklarda eksik gelişim

Yumurtalıklarda fonksiyonel kayıplar Erkekler FSH hormonunun düşüklüğü kendisini iki farklı şekilde göstermektedir: Sperm sayısının azlığı

Sperm sayısının azlığına bağlı olarak seyreden geç ergenlik Akılları kurcalayan bir diğer soru da yüksek FSH değerinin normal değerine nasıl ineceğidir. FSH yükselmesinin altında genellikle başka hastalıklar yattığından, FSH’ın kendi kendine düşmesi gözlemlenmez. “FSH hormonu nasıl düşürülür?” sorusunun cevabını sizler için derledik: FSH hormonu nasıl düşürülür? FSH hormonundaki yükselmeler ya da dalgalanmalar altında eğer ki bir hastalık yoksa kendi kendine normal seviyesine düşecektir. Yine de belirtilerden herhangi biri sizde gözlemleniyorsa bir uzman doktora danışmanızda fayda vardır.