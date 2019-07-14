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FSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 02:28 | Son Güncelleme

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

FSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan birinci etabı bu gece trafiğe açıldı. 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi.

Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı. Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak. (DHA)


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FSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandıFSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı
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Anahtar Kelimeler:
FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakım-onarım

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