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FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

Avrupa'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.

TRAFIK

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Anahtar Kelimeler:
istanbul FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafik intihar

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