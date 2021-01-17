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FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

17.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde hafifi ticari araç, polis aracına çarptı. Kazada polis aracı bariyerlere sıkışırken, yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Kaza TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikameti Etiler yol ayrımından saat 12.30 sıralarından meydana geldi.

Sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımına geldiğinden o sırada ayrımda sabit bekleyen trafik polisi aracını fark etmedi. Sivil polis aracı, trafik polisi otomobiline arkadan çarptı.

Sivil polis aracı, trafik polisi otomobilini bariyerlerin altına sürükledi, trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı.

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