FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde bugün başlayan ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek çalışmalar kapsamında 4 şerit trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren FSM'de oluşan araç yoğunluğu nedeniyle sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi. Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM:



Kaynak: DHA





