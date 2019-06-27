HABER

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde bugün başlayan bakım-onarım çalışmaları kapsamında 4 şerit trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren FSM'de yoğun bir trafik oluşurken sürücülerin alternatif olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde bugün başlayan ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek çalışmalar kapsamında 4 şerit trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren FSM'de oluşan araç yoğunluğu nedeniyle sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi. Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM:

JK

1

2

4

8

Kaynak: DHA


Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Ciritleri toplayan yedek sporcuya at çarptı, bacağı kırıldıCiritleri toplayan yedek sporcuya at çarptı, bacağı kırıldı
Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlarKazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Demekki neymiş istanbulu adam eden reismiş 3. köprü olamasa avrasya tüneli olmasa istanbul bu boş halinde böyleyse kamyonlar ve yazlıkcılarıda buraya koysaydık işte ozaman günlerce felç olarak kalırdı. yani icraata bakmayıp popüler kültürün peşinden gidenler. zengin yine zengin uçağı var şöförü var parası var ah benim ahmak fakirim asgari ücretlim yaya vatandaşım kredi ile borç alan kardeşim. Akp li değilim ama Aklımı mantığımı ve hafızamı kaybetmedim. Dilerim hizmeti kimin getirdiğini anlarsınız sonuçta hiç biri babamızın oğlu değil. ama bağ ile işimiz var diyerek bağcıyı küstürmek. yazık.
Eziyet başlasın
Paramızla rezil oluyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

Köylüler oraya zindan diyor! Dünyada 4, Türkiye'de 2 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.