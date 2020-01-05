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  4. FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:37 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı.

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

Yangın, saat 18.40 sıralarında TEM otoyolu Çavuşbaşı Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.

Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıkığını fark ettiği aracını durdurdu. Ardından otomobili bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anakara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
FSM köprüsü araç yangını

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