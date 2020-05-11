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FSM Köprüsü girişinde kaza: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, motosikletliye arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak yere savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.

FSM Köprüsü girişinde kaza: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında FSM Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kapalı kasa kamyonet ile seyreden sürücü, motosiklete arkadan çarptı.

Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden sürücü Mahmut Necati K. bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak ikinci bir kazayı sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sürücü sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.

Öte yandan olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, tutanak tuttuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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