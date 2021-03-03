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FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

03.03.2021 02:01 | Son Güncelleme:
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FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Avrupa Yakası'na müşteri getirdikten sonra Anadolu Yakası'nda bulunan durağa dönen taksi sürücüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 00:30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde bulunan Etiler-Rumeli Hisarüstü sapağında meydana geldi. Avrupa Yakasına getirdiği yolcuyu bırakan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız, Anadolu Yakası'na doğru yola çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bulunan Etiler-Rumeli Hisarüstü sapağı mevkiinde önünde bulunan Tacikistan uyruklu TIR'a arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından taksi adeta hurdaya döndü. Takside müşterinin bulunmaması faciayı önlerken, sürücü Ömer Özyıldız mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Özyılmaz, hurdaya dönen otomobilden kendisi çıktı.

KAZA NEDENİYLE ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

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TAKSİYİ TIR'IN ALTINDAN ZOR ÇIKARDILAR

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altında sıkışan taksiyi çıkarmak kolay olmadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

KAZADAN MUCİZE ESERİ YARA ALMADAN KURTULAN SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız yaşananları anlattı. Özyıldız, “Yolun ortasında durmuştu. Sol şeritten bir araç geliyordu. Ondan kurtardım, dikiz aynamdan onu kontrol ederken, maalesef TIR'dan kurtaramadım. Araçta sadece ben vardım. Sadece ben vardı. Anadolu yakasındaki durağıma dönüş yapıyordum. Elimde ufak bir sıyrık var, cam kırıkları yüzünden oldu oda" dedi. (DHA)

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