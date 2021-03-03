FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

KAZADAN MUCİZE ESERİ YARA ALMADAN KURTULAN SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız yaşananları anlattı. Özyıldız, “Yolun ortasında durmuştu. Sol şeritten bir araç geliyordu. Ondan kurtardım, dikiz aynamdan onu kontrol ederken, maalesef TIR'dan kurtaramadım. Araçta sadece ben vardım. Sadece ben vardı. Anadolu yakasındaki durağıma dönüş yapıyordum. Elimde ufak bir sıyrık var, cam kırıkları yüzünden oldu oda" dedi. (DHA)

