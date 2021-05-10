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  4. FSM Köprüsü’ndeki feci kazada hayatını kaybetti! Tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

FSM Köprüsü’ndeki feci kazada hayatını kaybetti! Tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

10.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde motosikletin ön tekerleğini kaldırarak 'tek teker' yapan 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Korkunç kazada Sözcü, hayatını kaybederken; 22 yaşındaki gencin İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği tehlikeli anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'daki korkunç laza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü motosikletiyle TEM Otoyolu’nda seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

FSM Köprüsü'nde tek tekerle ilerleyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiFSM Köprüsü'nde tek tekerle ilerleyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gencin İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA)

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