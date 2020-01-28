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FSM Köprüsü'nde alev alan otomobilden son anda indiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası istikametine doğru giden Hasan Kurt'un kullandığı 34 COM 544 plakalı otomobil, köprü üzerine geldiği anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi. Hasan Kurt ve eşi otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilden geriye ise hurdası kaldı. Otomobilde bulunan çocuklar olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

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