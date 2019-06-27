HABER

FSM Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu.

FSM Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilirken, köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

FSM Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Rüya uçağın ismi "Maçka" olacakRüya uçağın ismi "Maçka" olacak
İmece usulü ile ot biçiyorlarİmece usulü ile ot biçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İhbar alan polis bu manzarayla karşılaştı

JÖAK her daim hazır olduğunu tüm dünyaya gösterdi

Nefes kesen anlar! Dünya Türkiye'yi izledi

Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

Tonlarca kumu bu halde buldular! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Koloni halinde yaşıyorlar! Görebilmek için 2 bin 300 rakımlık tepeye çıkıyorlar

Koloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlar

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.