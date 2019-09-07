HABER

FSM Köprüsü’nde hareketli anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

FSM Köprüsü’nde polis tarafından önleri kesilen şahıslar köprüyü birbirine kattı.

FSM Köprüsü’nde polis tarafından önleri kesilen şahıslar köprüyü birbirine kattı. Polis barikatını fark edip yoldaki araçlara çarparak kaçmaya çalışan hırsızlar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Araçtan inerek yol kenarındaki ağaçlık alana kaçan şahsı yakalamak için polis havaya ateş açtı. Araçtaki diğer şahıslar ise polis tarafından yol üzerinde gözaltına alındı. Şahsın kaçtığı anlar ile diğer şahısların gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sabah saatlerinde, hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şahıslar, Ataşehir’de çıktıları adresten itibaren polis tarafından takibe alındı. Şahsıları yakalamak için FSM Köprüsü’nde polis barikatı kuruldu. Köprüye geldiklerinde barikatı fark eden şahıslar yoldaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Bu sırada şahıslardan biri araçtan inerek yol kenarındaki ağaçlık alana doğru kaçtı. Polisler ile şahıs arasında amansız bir kovalamaca başladı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için art arda havaya ateş açtı. Polis, diğer şahısları köprü üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağaçlık alana kaçan diğer şahsı ise arama çalışmaları sürüyor.
Polisin, ağaçlık alanda kaçan şahsı havaya ateş açarak yakalamaya çalıştığı anlar ile bir şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahıs ağaçlık alanda kaçıyor, polisler de peşinden koşarak havaya ateş açıyor. Diğer şahıslardan bir de gözaltına alınıyor.

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiBoşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Otomobil takla attı: 2 yaralıOtomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.