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FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kamerada

Şahin BOZKURT/İSTANBUL-(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
(FOTOĞRAF)

FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kameradaFSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kameradaFSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli kamerada

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