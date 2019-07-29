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FSM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİĞİN SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde başlatılan çalışmalar planlanandan önce 32.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde başlatılan çalışmalar planlanandan önce 32. günde sona erdi. Köprü üzerindeki kapatılan şeritlerin trafiğe açılması trafiği olumlu etkiledi. Günlerdir sürücülerin kıta değiştirmek için saatlerce vakit harcadığı FSM Köprüsünde bu sabah araçların hızla ilerlediği görüldü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında önce Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştı. Süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Ardından köprü üzerindeki asfalt yenilenmişti. Ardından projenin ikinci etabında bu kez kuzey yönde bulunan 4 şeritte aynı işlemler tekrarlanmıştı.
Köprü üzerinde çalışanların 3 vardiya 24 saat aralıksız çalışmaları sonucu köprü planlananda önce tamamlandı. Tamirat başladığında 17 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklanan çalışmalar 32.günde bitirildi. Köprünün trafiğe açılması ise trafiğe hemen olumlu yansıdı. Günlerdir kıta değiştirmek için saatlerini harcayan İstanbullular pazartesi trafiğinde hızla köprüyü geçebildi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Köprünün görüntüsü
-Akan trafik
-Genel ve detaylar

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FSM Köprüsü'nde trafiğin son durumu havadan fotoğraflandıFSM Köprüsü'nde trafiğin son durumu havadan fotoğraflandı
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