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FSM Köprüsündeki çalışmaların birinci etabı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 01:51 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğünce başlatılan asfalt yenileme ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.FSM çalışmalarında ikinci etaba geçiliyorAsya ve Avrupa’yı 1988 yılından beri birbirine bağlayan toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran günü başlatılan asfalt yenileme ve derz onarım çalışmalarında ilk olarak Avrupa’dan Asya’ya geliş yönü kapatılmış trafik 2’şer şeritten verilmişti.

FSM Köprüsündeki çalışmaların birinci etabı tamamlandı

İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğünce başlatılan asfalt yenileme ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.
FSM çalışmalarında ikinci etaba geçiliyor
Asya ve Avrupa’yı 1988 yılından beri birbirine bağlayan toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran günü başlatılan asfalt yenileme ve derz onarım çalışmalarında ilk olarak Avrupa’dan Asya’ya geliş yönü kapatılmış trafik 2’şer şeritten verilmişti. 16 günde tamamlanan dört şeritteki çalışmaların ardından Asya’dan Avrupa’ya olan istikametin bakım ve onarım çalışmalarına bu gece yarısı itibariyle başlandı. Beklenen süreden daha kısa sürede tamamlanan birinci etaptaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından trafik polisleri kontrollü olarak trafik akışını 2’şer şeritten karşılıklı olarak sağladı. Trafiğe tamamen kapatılan Edirne istikametinde Karayolları ekipleri bakım ve onarım çalışmalarına başladı, ekiplerin amacı ikinci etap çalışmalarını da 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi tamamlamak. Köprüde ki çalışmadan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

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