FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yapan sürücü A.T'ye, tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira ceza kesildiği bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Denetleme Ekipler Amirliği'nin, 22 Aralık gece saat 04.10 sıralarında, FSM Köprüsü'nde 34 LB 5301 plakalı otomobilin, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu meydana gelen kazada, olay günü sürücü A.T.'ye tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira ceza kestiği belirtildi.

- Olay

Köprüde makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrilmiş, ters dönen otomobilden sürücü aracın camından sürüklenerek çıkmıştı. Görüntüler, trafikte seyreden başka bir kişi tarafından çekilip sosyal medyaya yüklenmişti.

