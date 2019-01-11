HABER

FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Köprüde makas atarak iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yapan sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmekten ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yapan sürücü A.T'ye, tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira ceza kesildiği bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Denetleme Ekipler Amirliği'nin, 22 Aralık gece saat 04.10 sıralarında, FSM Köprüsü'nde 34 LB 5301 plakalı otomobilin, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu meydana gelen kazada, olay günü sürücü A.T.'ye tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira ceza kestiği belirtildi.

- Olay

Köprüde makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrilmiş, ters dönen otomobilden sürücü aracın camından sürüklenerek çıkmıştı. Görüntüler, trafikte seyreden başka bir kişi tarafından çekilip sosyal medyaya yüklenmişti.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Sokak köpeklerini evinde besleyen hayvansevere mama desteğiSokak köpeklerini evinde besleyen hayvansevere mama desteği
Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektirUzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre Yolları Trafik Denetleme Ekipler Amirliği istanbul Kaza makas Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

Yollar trafiğe kapatıldı, belediyenin önü karıştı!

Avrupa'dan getiriyorlardı! O çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Avrupa'dan getiriyorlardı! Çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.