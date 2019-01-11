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FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası araç kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 02:25 | Son Güncelleme

Köprüde makas atarken iki aracın arasından geçmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin ters dönerek devrilmesi başka bir aracın kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Köprüde makas atarak ilerleyen ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrildi.

Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Araç sürücüsü ise otomobilin camından sürüklenerek çıktı.

Kaza, arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı.

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