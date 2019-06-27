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FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 00:29 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları başladı.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle her iki köprüde de Anadolu ve Avrupa istikametlerinde iki şerit kapatıldı.

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bu gece itibariyle her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı. İstanbul’da iki yakayı birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü ankrajlarının su drenajı onarım işinin sürdürüldüğünü ve çalışmaların bitimine kadar trafikte yaşanacak olan herhangi bir aksilik için anlayış beklediğini ifade etti.

Yapılacak çalışmalar kapsamında 1988 yılında yapımı tamamlanan ve toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2’şer şeritten devam edecek. Köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecek. 17 Ağustos’ta tamamlanacak olan çalışmalar öncesinde FSM Köprüsü’nde görevli polis ekipleri ve Karayolları ekipleri trafiğin rahat sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya başladı. Saat 22.00 itibariyle Asya’dan Avrupa’ya olan istikameti iki şeride indiren ekipler Avrupa’dan Asya’ya olan istikamette de 4 şeridi kapatarak onarım çalışmalarına başlayacak.

İstanbul Valiliğinden açıklama
Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

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