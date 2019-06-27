FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle her iki köprüde de Anadolu ve Avrupa istikametlerinde iki şerit kapatıldı.

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bu gece itibariyle her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı. İstanbul’da iki yakayı birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü ankrajlarının su drenajı onarım işinin sürdürüldüğünü ve çalışmaların bitimine kadar trafikte yaşanacak olan herhangi bir aksilik için anlayış beklediğini ifade etti.