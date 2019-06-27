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FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

  FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı.

FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK

FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı. Alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yönelen sürücüler yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

(FOTOĞRAF9

(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

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