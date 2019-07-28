FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi (Havadan fotoğraflarla)

Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Bu alanda trafik şeridi çizme çalışmalarının ardından köprünün tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Köprü tamiratın bitim tarihi olarak açıklanan 17 Ağustos'tan çok önce trafiğe açılmış olacak.

27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.