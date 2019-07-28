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FSM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

  FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Bu alanda trafik şeridi çizme çalışmalarının ardından köprünün tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Köprü tamiratın bitim tarihi olarak açıklanan 17 Ağustos'tan çok önce trafiğe açılmış olacak.

27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine trafik şeritlerinin çizilmesinin ardından köprüdeki çalışmaların tamamlanması ve trafiğe açılması bekleniyor.
Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

Görüntü dökümü:
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-Havadan köprüden görüntü
-Köprüden görüntü
-Genel ve detaylar

28.07.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190728011
28.07.2019 - 08.07 Haber Kodu : 190728013

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