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FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

FSM Köprüsü kapatıldı, operasyon gerçekleştirildi
Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.

Bir bagaj dolusu suç dosyası
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.’nin (27) 64, Onur E.’nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.’nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Lüks araçlardan çaldıkları yedek parçaları yarı fiyatına satmışlar
İstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

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