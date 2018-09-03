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FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin çabası sonucu ikna olan kişi yaklaşık bir saat sonra eyleminden vazgeçti. Köprü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Asya yönüne geçişte köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarının ardından müzakereci polis, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yanına gelerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri de köprü altına gelerek tedbir aldı. Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra korkuluklardan indi. İntihar girişimi nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu da yaşandı.

Görüntü Dökümü:
-FSM korkuluklara çıkan kişi
-Polisin ikna çabaları
-Olay yerine ambulansın gelmesi
-Oluşan trafik
-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi
-Korkuluklardan inmesi
-Genel ve detaylar

03.09.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180903136

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