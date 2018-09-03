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 FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR -1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

  Haber: Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.

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İBB KAMERASI
-Trafik yoğunluğu
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