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FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1

Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.

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