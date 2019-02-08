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FSM’de intihar teşebbüsü trafiği kilitledi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir şahıs intihar teşebbüsünde bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir şahıs intihar teşebbüsünde bulunuyor. Köprü üzerindeki teşebbüs nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gelen 30 yaşlarında bir erkek şahıs korkuluklara çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Müzakereci Polis Timinden memur gelerek intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine denizde önlem aldı.
FSM Köprüsü üzerindeki gerçekleşen intihar teşebbüsü nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İntihar etmek isteyen şahsı görerek yavaşlayan sürücüler nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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