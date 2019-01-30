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FSM’de makas atarken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde makas atan trafik magandası iki aracın arasında kalarak takla attı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde makas atan trafik magandası iki aracın arasında kalarak takla attı. Sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, yaşanan feci kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
22 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen trafik magandası kazaya neden oldu. Kamyonetin ve cipin arasından geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cipe vurarak takla attı. Kaza sonrasında cip sürücüsü ve kamyonet sürücüsü durarak trafik magandasının yardımına koştu.
Takla atan araçtan burun bile kanamadan çıktı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden ilerlediği sırada şov yapmaya çalışan sürücü hem kendi hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aracıyla takla atan sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, diğer sürücüler ise yardımına koştu. Sanki kaza yapmamış gibi sakin bir şekilde takla atan araçtan çıkan sürücü arkasından gelen otomobildeki arkadaşının yanına geldi.
Trafik magandasının ölümden döndüğü kaza kamerada
Köprü üzerinde makas attığı sırada iki aracın arasında kalarak takla atan otomobil sürücüsünün karıştığı feci kaza arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde, sürücünün makas attığı sırada önce cipe çarpıp sonra takla attığı görülüyor.

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