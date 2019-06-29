FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni kullanmak isteyen sürücüler, tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilometrelerce devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni de olumsuz etkiledi.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Avrasya Tüneli’ni tercih etti. Tünel girişindeki polis kontrol noktasında başlayan trafik yoğunluğu kilometrelerce devam etti. Bağlantı yollarından katılmak isteyen sürücüler sahil yolunun tıkanmasına neden oldu. Tünel girişi ve sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İBB’nin trafik veri sistemine göre saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

