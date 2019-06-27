FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcuların mağdur olmaması için metrobüslerde sefer sayısı arttırıldı.

FSM Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde, dün akşamdan itibaren başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar boyunca ulaşım, diğer yönden, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardından gün boyu trafik yoğunluğu yaşandı. Köprüye gidişte, her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. FSM Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline de etki etti. Sürücülerin, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Köprüsü'nü tercih etmesi araç trafiğinin kilometrelerce uzamasına yol açtı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK

İstanbul genelinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar da otobüslere binerken sıkıntı yaşadı. Otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar gelen otobüslerin dolu olması yüzünden binemezken, bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kaldı. Metrobüs hattında ise, mesai çıkışında vatandaşların mağdur olmaması için sefer sayılarının arttırıldığı görüldü.