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FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:47 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu.

İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcuların mağdur olmaması için metrobüslere 300 ek sefer konuldu.

FSM Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde, devam eden asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar boyunca ulaşım, diğer yönden, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Köprüye gidişte, her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, FSM Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline de etki etti.

MARMARAY'DA YOĞUNLUK

İstanbullular toplu ulaşım araçlarına yönelirken, Metrobüs ve Marmaray'da da yoğunluk oluştu. Gebze yönüne giden yolcular zaman zaman Marmaray'a binmekte zorluk yaşadı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tedbirler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacağını, Metrobüs sefer saatlerinin kış tarifesine çevrilerek, hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacağını açıkladı.

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