HABER

FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor, FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 56 olarak ölçüldü.

(FOTOĞRAF)

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)
Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruzTalip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.