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FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle  trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ersan SAN- Çağrı ÇALIŞKAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların sürdürülebilmesi için köprüde 4 şerit trafiğe kapalı tutuluyor.

FSM Köprüsü'nde asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde de yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

(FOTOĞRAF)

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