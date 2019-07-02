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FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

- METROBÜSLERDEKİ SABAH YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

- METROBÜSLERDEKİ SABAH YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Haber-Kamera:- Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.
FSM'deki çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 40 olarak ölçüldü. Çalışmaları nedeniyle 6 gündür FSM'de 4 şerit trafiğe kapalı.
Öte yandan Altuniza'de de metrobüs duraklarındaki sabah yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-FSM'deki çalışmalar
-Oluşan yoğunluk
-HAVADAN görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk
-15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk
-Metrobüslerdeki yoğunluk

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