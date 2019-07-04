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FSM'deki çalışmalarda 1 haftanın ardından son durum havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu.

Ali AKSOYER - Cemal YURTTAŞ- Güven USTA/İSTANBUL(DHA) - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Bu çalışmaların ardından köprünün üstü özel bir asfaltla kaplanacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor. Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor. İzolasyon malzemesinin sürülmesinin ardından köprünün üstü özel bir asfalt ile kaplanacak. Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor.

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