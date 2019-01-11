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FSM'deki kazadan yeni görüntüyle yeni ayrıntılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:27 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

FSM'deki kazadan yeni görüntüyle yeni ayrıntılar

İSTANBUL,(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde hızla ilerleyen aracın önünde aniden yavaşlayan cipe çarpmamak için şerit değiştirince kaza meydana geldiği görülüyor.
Olay, 22 Aralık 2018'te gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., aynı şeritte ilerleyen bir cipin aniden yavaşlaması üzerine direksiyonu sağa kırıyor. Ancak yavaşlayan cipin sürücüsünün de sağ şeride geçmesiyle direksiyonu sol şeride kıran A.T. kamyonun altına girerek takla atıyor. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabiliyor. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıkıyor. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaşıyor. Trafiğin durmasıyla A.T. yeniden aracının başına geliyor. Kazaya karışan kamyonetin sürücünün de olay yerine gelmesiyle kısa süreli tartışma yaşanıyor. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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