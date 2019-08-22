HABER

FSM'den atlayan kişi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 02:16 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen 45-50 yaşlarındaki bir kişi köprüye çıkarak intihar etti. Olay sonrası bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi boğazda inceleme yaparak cesedi buldu. Ölen kişinin cenazesi sahile çıkarıldı. Ceset üzerinde olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da ekiplerin çalışmasını film izler gibi izledi. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşların cesedi görmemesi için olay yeri etrafına branda çekti. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındıGeri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındı
FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybettiFSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.