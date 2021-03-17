FT: AB Komisyonu birlik içinde seyahat için Covid-19 sertifikası önerecek

Financial Times, Brüksel'in koronavirüs salgınından büyük zarar gören turizme bağımlı ülkelerin ısrarıyla, AB vatandaşlarının birlik içinde seyahat etmesini sağlayacak bir Covid-19 sertifikası dağıtılmasını teklif edeceğini yazıyor.

Gazeteye göre Avrupa Birliği Komisyonu bugün bir "dijital yeşil sertifika" oluşturulması ve bu sertifikayla Covid-19 aşısı olmuş ve olmamış AB vatandaşlarının, diğer üye ülkelere seyahat edebilmesi ve varışta karantinaya zorlanmaması çağrısında bulunacak.

Financial Times'ın sızan bir taslak belgeye dayandırdığı haberinde, sertifikanın aşılandığını gösteren kanıt sunan, negatif Covid-19 testi bulunan ya da daha önce virüse yakalanıp iyileştiğini kanıtlayabilenlere verileceği belirtiliyor.

Gazete, AB ülkelerinin bir "aşı pasaportu" planları konusunda görüş ayrılığı taşıdığını ve Fransa'nın başını çektiği üye ülkelerin, böyle bir adımın aşılama sırasında sonlarda olanlara karşı ayrımcılık yaratacağını söylediğini bildiriyor.

Yaz ayları öncesi seyahatin önünün açılmasını isteyen Yunanistan gibi turizme bağımlı ülkelerin, düzenleme için bastırdığı vurgulanıyor.