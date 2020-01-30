FT: Trump'ın Orta Doğu planı işgalcileri ödüllendirmeye benziyor

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anaşması' adını verdiği Orta Doğu planı ile ilgili başyazısında, "Öneriler Filistilileri statükoyu kabullenmeye zorlamayı amaçlıyor" dedi.

"Trump'ın planı Orta Doğu barışına giden yol değil" başlığının kullanıldığı yazı, "Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında bu hafta açıkladığı önerileri Orta Doğu 'barış planı' olarak niteledi. Gerçekteyse, Filistinlileri statükoyu - ki bu da İsrail'in işgal ettiği topraklarda giderek pozisyonunu güçlendirmesinden ibaret - kabul etmeye zorlama teşebbüsüydü" sözleriyle başlıyor.

ABD Başkanı Trump'ın planının İsrail'in yararına olduğu belirtilen yazıda, "ABD Başkanı planının 'iki devletli bir çözüm' için gerçekçi temelleri ortaya koyacağını söyledi, aslında bu tek devletli çözüme daha yakın. 1993 Oslo Anlaşmaları'ndan önce masada duran meselelerde ağırlıklı bir şekilde İsrail'in tarafında yer alıyor: Kudüs'ün durumu, Filistinli mültecilerin evlerine dönme hakkı ve 'barış için toprak' ilkesi" deniliyor ve yazı şöyle devam ediyor: